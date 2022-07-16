В Британии объявили конец эры доминирования Запада

Начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Начало спецоперации РФ на Украине показало, что Запад больше не может ожидать от крупных мировых держав соблюдения установленных правил, заявил Тони Блэр, передает боснийский портал Index HR.
«Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада», —отметил экс-премьер Британии.
Однако, по его мнению, самое большое геополитическое изменение века произойдет в Китае, а не в России. Блэр ожидает роста влиятельности КНР в мире как «второй сверхдержавы».
Ранее экс-сенатор Франции Ив Поццо ди Борго заявил, что мировое господство США завершится из-за Украины и антироссийских санкций. Венесуэльский депутат Хулио Чавес также отмечал, что именно западные санкции хоронят превосходство США и доллара. издание The Guardian отметило, что западные санкции почти не повлияли на Россию, однако из-за них пострадала Европа. В Британии также высмеяли санкционную войну против РФ.
Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.