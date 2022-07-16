В Британии объявили конец эры доминирования Запада

Начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

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Начало спецоперации РФ на Украине показало, что Запад больше не может ожидать от крупных мировых держав соблюдения установленных правил, заявил Тони Блэр, передает боснийский портал Index HR.

«Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада», —отметил экс-премьер Британии.

Однако, по его мнению, самое большое геополитическое изменение века произойдет в Китае, а не в России. Блэр ожидает роста влиятельности КНР в мире как «второй сверхдержавы».