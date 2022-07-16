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20 минут назад

Экс-премьер Британии Блэр объявил конец эры доминирования Запада

Ura.Ru

Начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

В Британии объявили конец эры доминирования Запада
Фото: ReutersReuters

Начало спецоперации РФ на Украине показало, что Запад больше не может ожидать от крупных мировых держав соблюдения установленных правил, заявил Тони Блэр, передает боснийский портал Index HR.

«Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада», —отметил экс-премьер Британии.

Украина испугалась капитуляции Запада из-за двух побед России по санкциям

Однако, по его мнению, самое большое геополитическое изменение века произойдет в Китае, а не в России. Блэр ожидает роста влиятельности КНР в мире как «второй сверхдержавы».

Ранее экс-сенатор Франции Ив Поццо ди Борго заявил, что мировое господство США завершится из-за Украины и антироссийских санкций. Венесуэльский депутат Хулио Чавес также отмечал, что именно западные санкции хоронят превосходство США и доллара. издание The Guardian отметило, что западные санкции почти не повлияли на Россию, однако из-за них пострадала Европа. В Британии также высмеяли санкционную войну против РФ.

Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.

В мире,Хулио Чавес,Тони Блэр,Владимир Путин,
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