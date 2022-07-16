Вероятность импичмента Байдена оценили

Импичмент президенту США Джо Байдену не грозит, потому что на данный момент для этого нет никаких оснований, считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность импичмента.

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Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей 8 ноября. Так считают журналисты издания Newsweek. Отмечается, что демократы могут столкнуться с серьезными потерями на решающих промежуточных выборах. Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, то президенту может грозить импичмент, предрекли журналисты.

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«Есть вероятность, что демократы потеряют контроль и за Палатой представителей, и за Сенатом, однако вряд ли это вызовет процедуру импичмента, если только не вскроется какая-нибудь тяжелая информация в отношении самого президента. В отношении Байдена такой информации или критичных действий не наблюдалось», — считает Ярыгин.

Компромат на сына президента США не является основанием для импичмента самого Джо Байдена, подчеркнул эксперт.

«Все, что связано с его сыном и до президентской кампании, и во время президентской кампании не помещало Байдену и не создало поводов для импичмента», — добавил он.

Политолог-американист уверен, что оснований для импичмента президента США сегодня нет, однако загадывать на полгода вперед не стоит.

«На данный момент я бы не строил таких конспирологических прогнозов. Кто знает, что может быть основанием для импичмента через полгода. Но сейчас, мне кажется, что таких оснований нет», — заключил Ярыгин.

"Даже все указания на состояние здоровья президента США не являются такими критичными, чтобы вызвать процедуру импичмента". Григорий Ярыгин, политолог-американист

Процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в Палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в Сенате. Этого никогда не случалось.