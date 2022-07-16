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34 минуты назад

Newsweek: Украина опасается капитуляции Запада из-за двух побед России по санкциям

Газета.Ruиещё 2

Украина опасается капитуляции стран Запада из-за двух достижений России в вопросе санкций - решения Канады вернуть турбину и пояснений ЕС по транзиту в Калининград. Об этом пишет журналист Дэвид Бреннан для издания Newsweek.

"Россия заявляет о двух значительных победах в своей продолжающейся санкционной войне с Западом после того, как Канада согласилась снять ограничения в отношении ключевого компонента газопровода, а Европейский союз разъяснил свою позицию в отношении противостояния вокруг Калининградского эксклава", - пояснил Бреннан.

По словам журналиста, лидеры ЕС и НАТО подчеркнули, что оба решения носят ограниченный характер и не подорвут поддержку Западом Украины, которая противостоит российской стороне. При этом Украина и некоторые из партнеров, особенно в странах Балтии, опасаются, что Кремль потребует новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме на фоне кризиса стоимости жизни и резкого роста цен на энергоносители.

В Совфеде напомнили о печальной дате для Украины

Ранее журналисты гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) заявили, что призывы западных государств объединиться против России и ее президента Владимира Путина не нашли отклика в других странах мира.

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