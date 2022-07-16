Туркменистан заблокировал доступ к новостным сайтам РФ

Власти Туркменистана заблокировали доступ к новостным сайтам России. Кроме того, пропала возможность пользоваться сервисами зарубежных банков, магазинами мобильных приложений. Об этом пишет издание «Азия Плюс».

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Отмечается, что после того, как программными средствами был закрыт доступ к новостным сайтам таких стран, как Азербайджан и Казахстан, российские новостные издания оставались едва ли не последними в республике зарубежными средствами информации.

По данным издания, в настоящее время в стране заблокированы официальные агентства РИА «Новости» и ТАСС, порталы «ИноСМИ», РБК, а также российские телеканалы. К ним нет доступа ни через браузер, ни через мобильные приложения. Их не удается открыть даже через VPN-сервисы.