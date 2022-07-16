Вучич ответил на угрозы украинского депутата

Президент Сербии Александар Вучич пожелал Украине всего наилучшего, комментируя угрозы в свой адрес украинского депутата Алексея Гончаренко, пообещавшего "перевоспитать сербов". Об этом сербский лидер заявил в субботу в аэропорту Никола Тесла после церемонии встречи возобновленного рейса Пекин - Белград.

"Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов - пусть делают свою работу", - заявил Вучич.

13 июля Вучич заявил, что конфликт на Украине - мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Гончаренко резко раскритиковал высказывания Вучича, пообещав совместно с "братьями-хорватами" "припомнить" сербам и Вучичу их высказывания, когда они захотят вступать в ЕС.