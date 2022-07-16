Власти территорий Запорожья , которые Россия взяла под свой контроль, обеспокоены вспышками африканской чумы свиней. Глава совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова предполагает, что к распространению заболеваний могут быть причастны биологические лаборатории США , действующие на территории Украины . Об этом сообщает ТАСС.

Рогов указал, что африканская чума получила свое названия благодаря тому, что при обычных обстоятельствах развивается в тепличных условиях. При этом вспышки болезни на Украине начались в январе и феврале, в два самых холодных месяца в году. Рогов считает, что биолаборатории США могут быть к этому причастны.