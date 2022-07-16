Власти территорий Запорожья, которые Россия взяла под свой контроль, обеспокоены вспышками африканской чумы свиней. Глава совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова предполагает, что к распространению заболеваний могут быть причастны биологические лаборатории США, действующие на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Рогов указал, что африканская чума получила свое названия благодаря тому, что при обычных обстоятельствах развивается в тепличных условиях. При этом вспышки болезни на Украине начались в январе и феврале, в два самых холодных месяца в году. Рогов считает, что биолаборатории США могут быть к этому причастны.
Он отметил, что мирные жители Запорожской области все чаще испытывают проблемы с щитовидной железой.
«Начались эпидемии определенных видов заболеваний, которых раньше не было. Я не специалист, я не хочу это связывать с биолабораториями, но вполне допускаю, что может быть с этим в том числе связано», — подчеркнул Рогов.
Отмечается, что не менее 70% территории Запорожской области в данный момент находится под контролем российской армии. Город Запорожье, административный центр региона, удерживает армия Украины.