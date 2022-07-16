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54 минуты назад

Биолаборатории Киева заподозрили в распространении чумы

Елена Прошина

Власти территорий Запорожья, которые Россия взяла под свой контроль, обеспокоены вспышками африканской чумы свиней. Глава совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова предполагает, что к распространению заболеваний могут быть причастны биологические лаборатории США, действующие на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Биолаборатории Киева заподозрили в распространении чумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогов указал, что африканская чума получила свое названия благодаря тому, что при обычных обстоятельствах развивается в тепличных условиях. При этом вспышки болезни на Украине начались в январе и феврале, в два самых холодных месяца в году. Рогов считает, что биолаборатории США могут быть к этому причастны.

Он отметил, что мирные жители Запорожской области все чаще испытывают проблемы с щитовидной железой.

«Начались эпидемии определенных видов заболеваний, которых раньше не было. Я не специалист, я не хочу это связывать с биолабораториями, но вполне допускаю, что может быть с этим в том числе связано», — подчеркнул Рогов.

Отмечается, что не менее 70% территории Запорожской области в данный момент находится под контролем российской армии. Город Запорожье, административный центр региона, удерживает армия Украины.

В мире,Владимир Рогов,
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