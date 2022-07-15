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1 час назад

США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 1

США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

Пентагон призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон будет приветствовать, если Москва примет такое решение.

«Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает . Это стало бы позитивным шагом», — сказал представитель Пентагона.

Накануне Минобороны заявило о поддержке предложений России участниками совещания по зерну. Встреча представителей ООН, России, Турции и Украины прошла в Стамбуле 13 июля. Обсуждали возможные варианты разблокирования украинских портов, чтобы можно было осуществлять вывоз сельскохозяйственной продукции.

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