Пентагон призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной

США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон будет приветствовать, если Москва примет такое решение.
«Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает . Это стало бы позитивным шагом», — сказал представитель Пентагона.
Накануне Минобороны заявило о поддержке предложений России участниками совещания по зерну. Встреча представителей ООН, России, Турции и Украины прошла в Стамбуле 13 июля. Обсуждали возможные варианты разблокирования украинских портов, чтобы можно было осуществлять вывоз сельскохозяйственной продукции.