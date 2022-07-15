Во время дипломатической встречи президента США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии , американскому президенту задали неудобный вопрос. «Саудовская Аравия останется изгоем?» – спросили Байдена. Президент США вопрос проигнорировал. Об этом написал Telegram-канал «RT на русском» .

Стоит уточнить, что вопрос касается предвыборной компании Джо Байдена, во время которой он обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем". Однако сейчас американский лидер посетил Саудовскую Аравию с целью добиться восстановления отношений между двумя странами. Также указывается, что дипломатический визит направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток Вашингтона изолировать Россию из-за ситуации вокруг Украины.