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33 минуты назад

Байдена поставили в неловкое положение одним вопросом в Саудовской Аравии

Елена Прошина

Во время дипломатической встречи президента США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии, американскому президенту задали неудобный вопрос. «Саудовская Аравия останется изгоем?» – спросили Байдена. Президент США вопрос проигнорировал. Об этом написал Telegram-канал «RT на русском».

Стоит уточнить, что вопрос касается предвыборной компании Джо Байдена, во время которой он обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем". Однако сейчас американский лидер посетил Саудовскую Аравию с целью добиться восстановления отношений между двумя странами. Также указывается, что дипломатический визит направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток Вашингтона изолировать Россию из-за ситуации вокруг Украины.

Напомним, что ранее Джо Байден призвал добиться «стратегического провала» спецоперации России.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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