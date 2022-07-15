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Арестович назвал главную проблему украинской армии

t.me/O_Arestovich_official

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что главной проблемой украинской армии остается нехватка пехоты с бронетехникой. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Не хватает пехоты, которая едет на бронетехнике под прикрытием и обеспечивается мощным артиллерийским огнем», - сказал Арестович.

Испанский банк заблокировал переводы пенсий из России

unsplash.com

Крупнейший банк Испании CaixaBank перестал проводить переводы пенсий из России. Это связано в антироссийскими санкциями. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на газету País.

Как уточняется, в материале, такая мера коснулась и выплат, предназначенных для «детей войны», которые были эвакуированы из СССР во времена Гражданской войны в Испании.

Bloomberg: Россия создаст собственный эталон нефти

unsplash.com

Российское правительство разработало план создания национального эталона нефти на 2023 год. Как сообщает Bloomberg, с помощью собственного эталонного сорта РФ хочет защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну. Из документа, который попал в распоряжение Bloomberg, следует, что ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и Центробанк планируют запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

Путин снял Рогозина с должности

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Текст указа главы государства опубликован на сайте Кремля. Напомним, что о возможной отставке Рогозина ряд СМИ сообщил еще в начале недели. По информации «МК», экс-главу «Роскосмоса могут» направить на новую должность, на которой он будет заниматься решением вопросов спецоперации РФ на Украине, предположительно, заняв руководящий пост на одной из освобожденных территорий.

Пленный британский наемник умер в ДНР

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался 10 июля от хронических болезней. Об этом со ссылкой на омбудсмена республики Дарью Морозову пишет ТАСС. Омбудсмен пояснила, что несколько хронических заболеваний было выявлено у гражданина Великобритании уже время первого медицинского осмотра. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за того, что власти Великобритании, международные организации и иностранные СМИ его судьба не интересовала.

Экс-футболист «Спартака» умер во время тренировки

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Козлов умер во время тренировки любительской команды. Как сообщает Telegram-канал Baza, у него оторвался тромб. Козлова считали одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Спортсмен выступал за молодежную сборную и провел свой первый матч в Лиге Чемпионов в 17 лет. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата России 2011-2012 года. После играл в различных российских клубах, в том числе в «Тосно», «Факеле», «Химках» и других.

Журналиста Киселева объявили в розыск

Российское МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева (в РФ он внесен в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных полиции. В базе указано, что Киселева разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

В Европе рухнули продажи Lada

Продажи новых автомобилей Lada в странах Евросоюза продолжают падать третий месяц подряд. Как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на отчет Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в июне европейцы приобрели лишь 27 российских машин, что в 3,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В результате падение продаж Lada по итогам полугодия упала еще сильнее. Если за первые пять месяцев 2022 года реализация упала на 4,9%, то к концу шестого месяца она упала 16,3% при объеме в 602 проданных автомобиля.

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об отъезде из России

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об эмиграции из России. Как сообщает Starhit, сейчас он находится в Египте.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — рассказал артист.

«Нас ждать не стоит»: Макаревич сделал заявление о концертах в России