Военкор спрогнозировал начало генерального сражения за Донбасс

«Сопротивление противника по линии Северск — Соледар — Бахмут сейчас подчинено одной цели. С мест сообщают, что ВСУ сейчас активно возводят новый рубеж обороны с восточной стороны линии Славянск-Авдеевка. Да, укрепления там находились и раньше. Но сейчас этот рубеж превращается в одну сплошную линию», — считает военкор.

По его мнению, уход из Северска может означать, что агломерация Славянск-Краматорск готова к длительной обороне. «Как только уйдут из Соледара и Бахмута, можно будет говорить о начале генерального сражения за Донбасс», — предположил Коц. Он также отметил, что с уходом из Северска можно говорить о начале битвы за Славянск.