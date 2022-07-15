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55 минут назад

Хиллари Клинтон назвала обновленный иск Трампа лишенным фактов

ТАССиещё 1

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала обновленный иск бывшего американского президента Дональда Трампа "раздутым" политическим манифестом, лишенным фактов.

Клинтон прокомментировала иск Трампа
Фото: ReutersReuters

Клинтон, которая баллотировалась в президенты США от Демократической партии в 2016 году, и близкие к ее предвыборному штабу лица обвиняются в иске в заговоре в ходе предвыборной гонки с целью распространить сведения о связи ее оппонента Трампа с Россией, подорвать его репутацию и не допустить избрания на пост президента.

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Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, Клинтон и ее соратники в ходатайстве об отклонении иска заявили, что в пересмотренном документе "увязывается серия не связанных друг с другом политических споров, которые Трамп магическим образом превратил в масштабный заговор". Адвокат бывшей первой леди и госсекретаря США Дэвид Кендалл написал, что всех людей, обвиненных в иске, связывает лишь "антипатия истца к ним".

Трамп впервые подал в суд на Клинтон в марте этого года. В июне Трамп пересмотрел иск и добавил к нему материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема против связанного с Демократической партией юриста Майкла Сассмана.

О расследовании Дарема

Дарем с мая 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом республиканца Трампа. Дарему были даны полномочия спецпрокурора, что позволяет ему проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации.

В сентябре 2021 года Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве имеющему связи с Демократической партией юристу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией Трампа и банком в России. Трамп заявил, что результаты расследования Дарема стали официальным подтверждением того, что обвинения в его адрес в тайных связях с Россией с самого начала были обманом, придуманным демократами и лично кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

В конце мая этого года экс-менеджер избирательной кампании Клинтон Робби Мук на судебном разбирательстве в столичном округе Колумбия сообщил, что в 2016 году она лично одобрила планы своего избирательного штаба организовать утечку в СМИ утверждений о якобы существовавшей связи между своим соперником на выборах Трампом и российским банком. Однако суд присяжных признал Сассмана невиновным.

Трамп и окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время президентской гонки 2016 года. По словам республиканца, его предшественник на посту главы государства Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.

В мире,Дэвид Кендалл,Уильям Барр,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Хиллари Клинтон,Демократическая партия США,Министерство юстиции США,ФБР,
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