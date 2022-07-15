Обзор иноСМИ: «великая доброта поляков» и «зима недовольства»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украинский кризис - результат нарушенных обещаний НАТО»

Немецкий журнал Compact назвал украинский кризис результатом «длинной серии» нарушенных обещаний НАТО. Прежде всего речь идет о данном России обещании воздержаться от экспансии на восток. Compact подчеркивает, что это обещание «явно было сделано на нескольких уровнях».

31 января 1990 года глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер заявил на лекции в Академии Тутцинга, что «что бы ни происходило в Варшавском договоре, расширения НАТО на восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет». Он подчеркивал, что изменения в Восточной Европе и процесс объединения Германии не должны приводить к ущемлению интересов безопасности СССР. Вслед за этим госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил о готовности Штатов поддержать эту концепцию - Германия в НАТО, но без дальнейшего расширения. 2 февраля 1990 года и Бейкер, и Геншер заявили на совместной пресс-конференции, что планов расширять зону обороны НАТО на восток нет. Представители США, ФРГ, Франции и Британии, а также генсек НАТО Манфред Вернер дали аналогичные обещания.

«Зима недовольства в Европе»

Сокращение поставок российского газа и высокие цены грозят Европе «зимой недовольства» - закрытием предприятий и нормированием потребления, пишет Кристина Лу в своей статье для Foreign Policy. Она отметила, что эксперты называют нынешний энергетический кризис «худшим кошмаром Европы».

Эксперт по мировым рынкам газа Rapidan Energy Group Алекс Мантон считает, что Европе грозит «очень реальная перспектива» нехватки газа, когда он больше всего нужен, - в холодное время года. Он отметил, что в Европе рост цен почти в десять раз превышает подорожание газа в США, достигая почти 50 долларов за миллион британских тепловых единиц. По его мнению, выхода из ситуации пока нет - альтернативные поставщики (Норвегия, Северная Африка) не способны увеличить поставки.

«Великая доброта поляков не может стереть Волынь»

Глава Польского института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил Polska Times, что «великая доброта и солидарность» поляков, а также их братские отношения с украинцами, не могут вычеркнуть из истории факты о Волынской резне. Навроцкий подчеркнул, что его институт работает над тем, чтобы «польские жертвы на Волыни получили свои могилы».

По его мнению, в украинском народе созревает убеждение, что этот исторический факт должен быть урегулирован, и «это станет еще одной вехой на пути к примирению между польским и украинским народами». Нынешние события на Украине не отменяют того, что произошло 79 лет назад, заключил Навроцкий.

Байден обещает поддержку и деньги Палестине

Во время визита в Палестинскую автономию президент США Джо Байден объявит о ряде мер, направленных на поддержку палестинского народа, включая помощь США больницам и беженцам, а также создание сети 4G для Газы и Западного берега. Об этом администрации рассказал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Речь, в частности, идет о ста миллионах долларов финансирования для сети больниц Восточного Иерусалима. CNN отмечает, что в своей приветственной речи в аэропорту Бен-Гуриона Байден сразу подчеркнул, что остается приверженцем идеи сосуществования двух соседних государств.

«Будущее премьера Италии решат на следующей неделе»

Хрупкая коалиция правительства Италии была разрушена после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку, пишет Fox News. Драги решил покинуть пост после того, как один из членов его коалиции отказался поддержать законопроект, направленный на облегчение финансовой нагрузки на потребителей и бизнес во время энергетического кризиса.