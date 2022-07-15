Байден прибыл в Вифлеем для встречи с Аббасом

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в Вифлеем для встречи с палестинским руководителем Махмудом Аббасом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Безопасность визита Байдена на Западный берег обеспечивают 1 500 палестинских силовиков. Накануне в Вифлееме появились баннеры с осуждением действий Израиля на палестинских территориях. Один из них, обращенный к главе Белого дома, гласит: "Мистер президент, это - апартеид".

В эти минуты в резиденции палестинского лидера началась официальная церемония встречи. Освещающим переговоры журналистам запретили задавать какие-либо вопросы по итогам переговоров.