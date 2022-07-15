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1 час назад

Евросоюз подаст в суд на Венгрию из-за анти-ЛГБТ-закона

Газета.Ru

Европейская комиссия подаст в суд на Венгрию из-за ее закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет Reuters.

Евросоюз подаст в суд на Венгрию из-за анти-ЛГБТ-закона
Фото: Niranjan Shrestha/APNiranjan Shrestha/AP

Как сообщает агентство, речь о принятом в июне 2021 года в Венгрии закона, который запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу для детей демонстрацию однополых отношений, а также рекламу, упоминающую гомосексуализм, если она нацелена на несовершеннолетних. Закон также вводит ограничения на проведение занятий по половому воспитанию — его могут проводить только лица и организации, внесенные в официальный реестр Венгрии.

В ЕС считают, что этот закон противоречит нормам союза и нарушает права человека. При этом Венгрия настаивает на том, что этот закон не затрагивает права ЛГБТ-сообщества, а касается лишь сексуального просвещения детей.

Помимо этого, среди претензий Брюсселя называется ситуация с радиостанцией Klubradio, работавшей в Венгрии на протяжении 19 лет. В 2021 году у нее истекла лицензия и власти не стали ее продлевать из-за нарушений. Сотрудники радиостанции уверены, что их преследуют по политическим мотивам, так как политика премьер-министра страны Виктора Орбана не раз критиковалась в эфире.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию ввести санкции против Польши и Венгрии за нарушение прав ЛГБТ.

В мире,Виктор Орбан,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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