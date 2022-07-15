Умерла бывшая жена Дональда Трампа

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет. Об этом политик и предприниматель рассказал в своей соцсети Truth Social, пишет ТАСС.

«Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», — написал он.

Ивана родилась в 1949 году в чехословацком городе Злин. В 1971 году переехала в Канаду, откуда позднее перебралась в США. До знакомства с бизнесменом работала лыжным инструктором и фотомоделью.

С Трампом Ивана обвенчалась в 1977 году. До развода в 1992 году у супругов родились трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик. Стала автором нескольких книг, в том числе романов «Только ради любви» и «Жажда любви», а также автобиографии «Воспитание Трампов».