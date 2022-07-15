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34 минуты назад

Первая жена Дональда Трампа скончалась

Никита Бородкин

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет. Об этом политик и предприниматель рассказал в своей соцсети Truth Social, пишет ТАСС.

Умерла бывшая жена Дональда Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», — написал он.

Ивана родилась в 1949 году в чехословацком городе Злин. В 1971 году переехала в Канаду, откуда позднее перебралась в США. До знакомства с бизнесменом работала лыжным инструктором и фотомоделью.

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С Трампом Ивана обвенчалась в 1977 году. До развода в 1992 году у супругов родились трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик. Стала автором нескольких книг, в том числе романов «Только ради любви» и «Жажда любви», а также автобиографии «Воспитание Трампов».

Напомним, что ранее Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Следующие 60-е президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.

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