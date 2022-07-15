Канада расширила санкции против России

Оттава добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей промышленности России, подпадающих под ограничения из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.
В список санкций попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.
Канадские власти также запретили оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам РФ.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе санкций в отношении российских СМИ, которые назвала «агентами по дезинформации и пропаганде».
В частности, под ограничения попали: Александр Лебедев, Алексей Пиманов, Артём Шейнин, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский, Екатерина Андреева и другие, а также Патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В списке СМИ, которых в Канаде считают «дезинформаторами», значатся «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТАСС, ВГТРК, Газпром Медиа, «Национальная Медиа Группа», «Россия-24», RT, REGNUM и другие, а также Россотрудничество и Роскомнадзор.