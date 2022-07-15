Канада расширила санкции против России

Оттава добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей промышленности России, подпадающих под ограничения из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

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В список санкций попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.

Канадские власти также запретили оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам РФ.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе санкций в отношении российских СМИ, которые назвала «агентами по дезинформации и пропаганде».