В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
3 минуты назад

Канада расширила санкции против России

Елена Прошина

Оттава добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей промышленности России, подпадающих под ограничения из-за ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Канада расширила санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список санкций попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.

Канадские власти также запретили оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам РФ.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе санкций в отношении российских СМИ, которые назвала «агентами по дезинформации и пропаганде».

В частности, под ограничения попали: Александр Лебедев, Алексей Пиманов, Артём Шейнин, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский, Екатерина Андреева и другие, а также Патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В списке СМИ, которых в Канаде считают «дезинформаторами», значатся «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТАСС, ВГТРК, Газпром Медиа, «Национальная Медиа Группа», «Россия-24», RT, REGNUM и другие, а также Россотрудничество и Роскомнадзор.

В мире,Мелани Жоли,Ольга Скабеева,Артем Шейнин,Антон Красовский,Патриарх Кирилл,Алексей Пиманов,Екатерина Андреева,Мария Захарова,Тигран Кеосаян,Александр Лебедев,Ирина Волк,Россотрудничество,МВД России,МИД России,Роскомнадзор,Газпром-медиа,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители