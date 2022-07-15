В СМИ появились подробности смерти Иваны Трамп: как сообщает New York Post, она упала с лестницы в своем доме после остановки сердца.

Предположительно первая жена Дональда Трампа скончалась от остановки сердца, но официальную причину смерти до сих пор устанавливает судмедэкспертиза Нью-Йорка.

По словам источников в полиции, Ивана Трамп упала с лестницы в своем дома на Манхэттене. Работники здания, где жила Ивана Трамп, обнаружили ее тело около 12:40 по полудню и вызвали правоохранительные органы.

О смерти Иваны ранее сообщил Дональд Трамп.

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», — написал бывший президент США в своей социальной сети Truth Social.