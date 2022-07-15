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59 минут назад

New York Post: бывшую жену Дональда Трампа нашли мертвой на лестницебайден смерть

Газета.Ruиещё 24

В СМИ появились подробности смерти Иваны Трамп: как сообщает New York Post, она упала с лестницы в своем доме после остановки сердца.

Предположительно первая жена Дональда Трампа скончалась от остановки сердца, но официальную причину смерти до сих пор устанавливает судмедэкспертиза Нью-Йорка.

Скончалась первая жена Дональда Трампа Ивана

По словам источников в полиции, Ивана Трамп упала с лестницы в своем дома на Манхэттене. Работники здания, где жила Ивана Трамп, обнаружили ее тело около 12:40 по полудню и вызвали правоохранительные органы.

О смерти Иваны ранее сообщил Дональд Трамп.

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», — написал бывший президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Ивана Трамп готовилась к поездке в Сен-Тропе перед смертью.

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