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46 минут назад

Живущие на Шри-Ланке россияне рассказали об участии в протестах

Елена Прошина

Россияне, живущие на Шри-Ланке, пообщались с «Фонтанкой» и рассказали о возникших на фоне протестов проблемах на острове и участии туристов в них. По мнению одной из гражданок РФ, к ним в основном присоединяется молодое поколение.

Живущие на Шри-Ланке россияне рассказали об участии в протестах
Фото: ReutersReuters

«Есть грань, которую экспатам переступать здесь нельзя, иначе — депортация. Но да, я читала, что кто-то из россиян побывал на протестах — этим активно делятся в группах. Но все же это дела молодого поколения. Старики (условно) слушают общепринятые новости, им верят, а у тех, кто моложе, больше доступа к различной информации», — приводятся в материале слова фотографа Евгении Зориной.

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Дарина, которая занимается бизнесом на Шри-Ланке, уточнила, что в основном в протестах принимают участие местные (60%), при этом остальные 40% являются туристами и экспатами. Она отметила, что большинство россиян живут на Шри-Ланке давно, они либо ведут на острове бизнес, либо работают удаленно.

Среди главных проблем, с которыми доводиться сталкиваться гражданам РФ в связи с протестами, и Евгения и Дарина назвали дефицит товаров, в частности, сливочного масла и некоторых видов сыров. Также на Шри-Ланке сложно найти бензин.

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