Живущие на Шри-Ланке россияне рассказали об участии в протестах

«Есть грань, которую экспатам переступать здесь нельзя, иначе — депортация. Но да, я читала, что кто-то из россиян побывал на протестах — этим активно делятся в группах. Но все же это дела молодого поколения. Старики (условно) слушают общепринятые новости, им верят, а у тех, кто моложе, больше доступа к различной информации», — приводятся в материале слова фотографа Евгении Зориной.