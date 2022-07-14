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39 минут назад

Президент Италии не принял отставку главы правительства

Илья Родин

Президент Италии Серджио Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Глава государства предложил политику выступить в парламенте с речью о возникшей в Сенате республики проблемной ситуации. Об этом пишет ТАСС.

Президент Италии не принял отставку главы правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги в Квиринальском дворце. Премьер подал прошение об отставке, но оно не было принято.

Президент предложил главе правительства «выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате».

СМИ назвали предполагаемую дату выступления. Драги должен будет рассказать о причинах правительственного кризиса 20 июля.

Премьер Италии собирается в отставку

Ранее сообщалось, что Марио Драги намеревается покинуть свой пост. Он объяснил это тем, что руководство входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд» не поддержало инициативы правительства.

В мире,Марио Драги,Серджо Маттарелла,
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