Президент Италии не принял отставку главы правительства

Президент Италии Серджио Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Глава государства предложил политику выступить в парламенте с речью о возникшей в Сенате республики проблемной ситуации. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги в Квиринальском дворце. Премьер подал прошение об отставке, но оно не было принято.

Президент предложил главе правительства «выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате».

СМИ назвали предполагаемую дату выступления. Драги должен будет рассказать о причинах правительственного кризиса 20 июля.