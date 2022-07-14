В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
46 минут назад

На Украине Зеленского обвинили в нарушении закона о языке

News.ru

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает издание издание «Страна». Он отметил, что президент во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также с актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня, говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятия необходимо говорить на государственном языке. Помимо Зеленского, Креминь выявил нарушения еще у 25 чиновников.

На Украине Зеленского обвинили в нарушении закона о языке
Фото: ReutersReuters

Украинцы раскритиковали Зеленского за «особый статус» для поляков

Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия. Речь идет об административных взысканиях — предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн. Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн.

Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах, — сообщил омбудсмен.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об языке. С того момента, все публичных мероприятия должны проводится на украинском языке. Специально для контроля за исполнением закона была учреждена должность языкового омбудсмена. Эту должность занимает Тарас Креминь.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка».

19 апреля министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях. Ранее Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку с 1 сентября.

В мире,Сергей Шкарлет,Тарас Креминь,Владимир Зеленский,Ричард Брэнсон,Шон Пенн,Верховная Рада,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители