На Украине Зеленского обвинили в нарушении закона о языке

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает издание издание «Страна». Он отметил, что президент во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также с актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня, говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятия необходимо говорить на государственном языке. Помимо Зеленского, Креминь выявил нарушения еще у 25 чиновников.

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Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия. Речь идет об административных взысканиях — предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн. Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн.

Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах, — сообщил омбудсмен.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об языке. С того момента, все публичных мероприятия должны проводится на украинском языке. Специально для контроля за исполнением закона была учреждена должность языкового омбудсмена. Эту должность занимает Тарас Креминь.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка».