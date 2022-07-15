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1 час назад

Мать убийцы экс-премьера Японии Абэ пожертвовала секте $720 тысяч

Секрет Фирмыиещё 1

Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, который убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пожертвовала религиозной организации «Церковь объединения» более 100 млн иен (более $720 000). Об этом сообщило местное информагентство Kyodo. Следователи подчеркнули, что женщина вступила в секту в 1991 году и с тех пор не переставала перечислять ей деньги.

Мать убийцы Абэ пожертвовала секте $720 тысяч
Фото: ReutersReuters

Выяснилось, что более 60 млн иен (более $430 000) из пожертвованных денег семья Ямагами получила в качестве страховых выплат после смерти отца семейства, который в 1984 году покончил жизнь самоубийством.

Причём на допросе сам Ямагами мотивировал убийство Абэ тем, что подозревал его в связи с некой религиозной сектой.ъ

«Моя мать была одержима религиозными группами. Я думал, что (религиозная) группа и бывший премьер-министр связаны», — сказал он полиции.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице из-за ранения 8 июля. На него напали утром в тот же день. Тэцуя Ямагами выстрелил Абэ в спину из дробовика, когда тот выступал на предвыборном митинге в городе Нара. Врачи перевезли экс-премьера в госпиталь на вертолёте и почти 10 часов боролись за его жизнь, но спасти политика не удалось.

В мире,Синдзо Абэ,
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