Мать убийцы Абэ пожертвовала секте $720 тысяч

Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, который убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пожертвовала религиозной организации «Церковь объединения» более 100 млн иен (более $720 000). Об этом сообщило местное информагентство Kyodo. Следователи подчеркнули, что женщина вступила в секту в 1991 году и с тех пор не переставала перечислять ей деньги.

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Выяснилось, что более 60 млн иен (более $430 000) из пожертвованных денег семья Ямагами получила в качестве страховых выплат после смерти отца семейства, который в 1984 году покончил жизнь самоубийством.

Причём на допросе сам Ямагами мотивировал убийство Абэ тем, что подозревал его в связи с некой религиозной сектой.ъ

«Моя мать была одержима религиозными группами. Я думал, что (религиозная) группа и бывший премьер-министр связаны», — сказал он полиции.