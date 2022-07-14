ЕК обратилась к Литве из-за ситуации с транзитом в Калининград

Новые разъяснения и рекомендации по обеспечению транзита российских товаров через Литву не стали итогом переговоров Еврокомиссии (ЕК) с Россией. Об отсутствии влияния РФ на процесс разрешения торговых претензий между Брюсселем и Москвой заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Конечно, это совершенно неправда, что мы согласились вести переговоры с Россией о применении санкций. Литва реализует санкции, принятые на уровне ЕС. Мы полностью поддерживаем Литву, у нас общая цель — применять жесткие санкции, которые имеют большое влияние на экономику России», — прокомментировала Спинант.

Представитель отметила, что новые разъяснения не означают изменения позиции Брюсселя, а просто уточняют режим их применения для властей Литвы, которые сами принимают решения о глубине и интенсивности контроля идущих в Калининград железнодорожных грузов.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России — он уверен, что Москва в будущем начнет оказывать давление на Европейский союз.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения для стран Евросоюза по перевозке грузов из России. В частности, ЕК запрещает доставку автотранспортом ряда товаров через Литву в Калининград, однако запрет не распространяется на железнодорожные перевозки. В российском МИД назвали это решение «проявлением реализма и здравомыслия».

Еврокомиссия дала разъяснения по транзиту грузов в Калининград, перечислив разрешенные к провозу товары. В частности, под запрет не попали нефть и нефтепродукты, уголь, сталь и железо, дерево, цемент и другие «невоенные товары», однако их провоз должен быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны европейских властей.

«Особый вопрос возник в отношении ряда санкционных продуктов, в частности железа и стали, цемента и дерева, угля, нефти и нефтепродуктов. Транзит таких грузов по автомобильным дорогам не разрешен. Никакого специального санкционного режима для того же железнодорожного маршрута не предусмотрено с учетом обязательств стран-членов [ЕС] осуществлять эффективный контроль в соответствии с нормами ЕС», — говорится на сайте ЕК.

Страны – члены ЕС должны следить за тем, чтобы объемы транзита оставались в пределах средних величин за последние три года, в особенности в отношении реального спроса на данные товары в пункте назначения, указывается в сообщении. Кроме того, в наборе перевозимых товаров не должно быть «никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций».

«Транзит военной продукции и технологий, а также продукции и технологий двойного назначения запрещен, независимо от вида транспорта», — добавляют в ЕК.

Государства-члены также должны обеспечить, чтобы подпадающие под санкции товары, незаконно ввезенные в Россию, не транспортировались дальше через таможенную территорию ЕС.

Разъяснения ЕК не адресованы конкретно литовским властям, а касаются всех стран ЕС, подчеркивается в сообщении.

Реакция РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в Москве подробно изучат разъяснения ЕК по транзиту.

«Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения. Поэтому нам теперь нужно их изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — подчеркнула она.

Чуть позже на сайте МИД появился комментарий, в котором разъяснения ЕК были названы «проявлением реализма и здравомыслия».

«Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике», — говорится в заявлении ведомства.

В Москве подчеркнули, что «были в курсе подготовки Брюсселем соответствующих решений» и на протяжении четырех недель «находились в прямом контакте с представителями ЕС». Ранее представитель ЕК Эрик Мамер утверждал, что РФ и ЕС не вели переговоры по вопросу транзита грузов в Калининградскую область через Литву.

Руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков также заявил о необходимости лучше прояснить позицию ЕС, «прежде, чем делать выводы».

Ограничения когда-нибудь отменят?

Литва 18 июня перестала пропускать грузы из регионов РФ в Калининградскую область, если перевозимые товары включены в санкционные списки ЕС. Власти Вильнюса заявили, что не вводили односторонних санкций, а лишь «последовательно применяли санкции ЕС».

С 11 июля Литва, в соответствии с принятым в марте санкционным пакетом, расширила список товаров, запрещенных к транзиту. Ограничения коснулись поставок в регион бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Калининградские власти настаивают на полном возобновлении транзита в том виде, каким он был до 17 июня.

Как ранее сообщили «Известия», в готовящемся седьмом пакете санкций будет отдельно прописана недопустимость ограничения поставок из России в Калининград. Источники издания утверждают, что речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите.

По информации газеты, Вильнюс пока отказывается согласовать транзит. «Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны», – рассказал собеседник «Известий».

Некоторые дипломаты Еврокомиссии назвали неясные формулировки одной из причин проблем транзита в Калининградскую область, пишет Financial Times.

По мнению евродипломатов, Еврокомиссия неясно сформулировала правила по регулированию санкций в отношении России, из-за чего возникли проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область.

По информации издания, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы литовских проверок в российских поездах, опасаясь, что это может привести к конфронтации с Москвой.

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — пишет газета.

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России — он уверен, что Москва начнет оказывать давление на Европейский союз (ЕС). Об этом пишет LRT.

По его мнению, в Москве рады, что «напугали» Еврокомиссию.

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«Отсюда можно догадаться, что нас ждут еще большие опасности, потому что, когда Кремль чувствует, что может чего-то добиться своим давлением, он обычно только усиливает его», — заявил Кубилюс.

Депутат назвал вероятным то, что Россия в скором времени потребует свободного коридора в Калининград.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс учтет разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по осуществлению грузового транзита в Калининградскую область. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

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«Ответственные инстанции Литвы намерены учесть это мнение, но не потому, что мы согласны с тем, что с 17 июня делали что-то не так, как следовало. Каких-то других вариантов или официальных разъяснений тогда не было», — сказала Шимоните.

Премьер благодарила ЕК за консультацию и учет мнения литовской стороны, однако отметила, что Литва не может взять на себя ответственность за принятое решение. Она добавила, что разъяснения ЕК адресованы не Литве, а всем странам — членам ЕС.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что действующий порядок транзита в Калининград будет действовать, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также надеется, что ведомства «найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними».

Кроме того, Шимоните отметила, что «невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград».

Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, но планирует развивать и инфраструктуру паромных перевозок. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-1" губернатор региона Антон Алиханов.

"Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки [по железной дороге] начнутся. Я хочу сказать, что вагоны-то шли и раньше, но с другими грузами. Мы просто меняли номенклатуру, перераспределяли ее между железной дорогой и паромами", - сказал Алиханов.

Глава региона также рассказал о планах по развитию паромных перевозок.

"Если этот год мы начали всего лишь двумя судами, которые обслуживали паромную линию Балтийск - Усть-Луга, то сейчас этих судов уже шесть - то есть мы в три раза увеличили объем провозных мощностей, и я уверен, что развитие вот этого морского моста, оно будет продолжаться", - сказал он.



"Это пользуется последнее время очень большим спросом, вне зависимости от тех решений, которые принимает Литва или Европейский союз", - добавил Алиханов.

Он также подчеркнул, что движение санкционных товаров, в частности, цемента, по железной дороге крайне важно для региона, поскольку запрет повышал их стоимость.

"Мы приветствуем это решение", - сказал он, отметив слаженную работа всех структур российской власти.

Снятие ограничений на ж/д транзит

Губернатор отметил, что власти региона приветствуют решение Еврокомиссии (ЕК), снявшей ограничения на транзит грузов через Литву по железной дороге между российскими регионами, но намерены добиваться снятия ограничений на автомобильные грузоперевозки.

"Мы, конечно, приветствуем это решение. <...> Могу сказать, что это не просто проблеск разума [со стороны Еврокомисcии], но и слаженная работа всех структур российской власти и того давления, в том числе информационного, которое было оказано на европейскую сторону", - сказал он, добавив, то в Калининградской области считают необходимым добиваться снятия ограничений на автомобильные грузовые перевозки через Литву.

Алиханов пояснил, что автомобильные перевозки обеспечивали доставку значительной части грузов в регион.

"Если говорить про цифры, то <...> где-то 2,7-3 млн тонн в год охватывали объем тех санкций, которые наложили европейцы. Если говорить про автомобильную часть, то это где-то около 500-700 тыс. тонн в год, которые перевозили именно автомобильным транспортом в наш регион из тех товаров, которые попали под санкции. То есть все-таки достаточно значительная часть все еще сохранена в этих ограничениях. На наш взгляд, эти ограничения тоже должны быть полностью устранены. И мы с МИД [РФ] этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, продолжать добиваться снятия ограничений", - сказал он.

Новый автомобильный пункт пропуска

Региональные власти также рассчитывают на скорое открытие Литвой нового автомобильного пункта пропуска без политизации вопроса.

"Европейские перевозчики активно работают на российском рынке. К сожалению, литовская сторона не очень активно пропускает эти грузовики, порядка семи-восьми машин в час. <...> Объем грузовиков исчисляется сотнями в день. Нужно выходить на такую работу. Это возможно в том числе благодаря открытию нового пункта пропуска. Надеемся, что здесь никакой политизации они [литовская сторона] устраивать не будут", - сказал Алиханов.

Он добавил, что автомобильный пункт пропуска "Дубки" возле города Советска уже готов к открытию с российской стороны. При этом со стороны Литвы, где ранее произошел размыв дорожного полотна, завершены ремонтные работы.

В декабре 2020 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить пункт "Чернышевское", но пока литовская сторона его не открыла.

Решение Еврокомиссии о том, что в Калининградскую область можно будет провозить по железной дороге грузы из расчета объемов, которые провозились в регион в среднем за последние три года, абсурдно, считает губернатор Антон Алиханов.

"Объемы среднегодовых перевозок за последние три года - они не должны выбиваться за пределы наших перевозок между регионами России и Калининградом. На мой взгляд, это тоже абсурдное требование. Что же, нам теперь не создавать каких-то новых предприятий или производств? Я считаю, что это излишние комментарии Еврокомиссии, это не их дело. Эти ограничения пока как бы сохраняются, но как они будут реально применятся, что это будет значить на практике - пока не очень ясно", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, контроль следующих в Калининград грузов не вызовет проблем.

"Что касается других оговорок, которые есть в новых разъяснениях Еврокомиссии, проверки какие-то, то я не думаю и я надеюсь, что это не будет какой-то проблемой, потому что в мире есть общепринятые методы контроля за тем, что везется даже в режиме транзита. Поэтому надеемся, что никакой "итальянской забастовки", организации блокад по факту не будет и как минимум железнодорожный транспорт будет без проблем ходить в регион вот с этими секционными товарами", - сказал глава региона.

Европейский союз нехотя признал, что требования России по транзиту в Калининградскую область справедливы. Это редкий случай, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, "кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума".

При этом политик не исключил, что такое решение связано с выгодностью транзита.

"Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Работа с ЕС по транзиту в Калининград через Литву будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, несмотря на решение проблемы, в ходе дальнейшего диалога по данному поводу необходимо решить ряд вопросов.