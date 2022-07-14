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20 минут назад

Глава МИД Британии пообещала «вести вперед свободный мир» против России

Мария Иванова

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, запуская свою избирательную кампанию, пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром помогать Украине и противостоять президенту России. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД Британии пообещала «вести вперед свободный мир» против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит», - заверила Трасс.

Она также напомнила, что, работая в правительстве Бориса Джонсона, уже принимала сложные решения и привела в пример «самые суровые» антироссийские санкции.

При этом кандидат на пот премьер-министра Великобритании заявила о поддержке своего бывшего руководителя и признала, что полностью согласна с озвученной ранее инициативой высылать нелегальных мигрантов в Руанду, где они будут дожидаться ответа на свои просьбы о предоставлении убежища.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

При этом в своем обращении к британцам Джонсон заверил, что Лондон продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,Консервативная партия,
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