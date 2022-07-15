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1 час назад

WSJ рассказал, как Путин смог отнять Саудовскую Аравию у США

Газета.Ruиещё 1

Благодаря дипломатическим усилиям и личным отношениям президента России Владимира Путина и руководства Саудовской Аравии, арабское королевство стало ближе к Москве, чем когда-либо до этого в истории, пишет газета The Wall Street Journal.

WSJ рассказал, как Путин смог отнять Саудовскую Аравию у США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его", - пишет автор.

Он отмечает, что личные взаимоотношения Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который фактически руководит Саудовской Аравией, являются важным фактором. Автор сравнивает эти отношения с отношениями президента США Джо Байдена и бен Сальмана - американский президент за всю свою карьеру политика никогда не встречался с бен Сальманом лично, а также никогда не общался с ним по телефону.

Кроме того, одним из предвыборных обещаний Байдена было превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. Автор приходит к выводу, что поездка Байдена не поможет в разрешении топливного кризиса в США.

"Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", - резюмирует автор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цены на энергоносители, в том числе нефть, стали расти из-за просчетов западной энергетической политики.

В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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