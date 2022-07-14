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42 минуты назад

Миру предрекли судьбу Шри-Ланки

Алиса Селезнёва

Шри-Ланка последовала совету Всемирного экономического форума и несколько лет назад полностью перешла на «органическое земледелие», отказавшись от химических удобрений. То, что глобалисты сделали со Шри-Ланкой, грозит и другим странам, пишет The American Conservative.

Миру предрекли судьбу Шри-Ланки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Шри-Ланке из-за резкого ухудшения качества жизни, отсутствия в необходимом количестве топлива, продуктов и товаров первой необходимости начались массовые беспорядки. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в ограничении эксперта украинского зерна, которое и привело к кризису в Шри-Ланке.

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Однако редактор The American Conservative Род Дреер уверен, что протесты в Шри-Ланке были вызваны совершенно иными факторами. По его словам, к ухудшению уровня жизни в стране привели советы западных экспертов.

«Шри-Ланка последовала совету Всемирного экономического форума и несколько лет назад полностью перешла на «органическое земледелие». Ее сельское хозяйство рухнуло. Страна, которая раньше могла прокормить себя, теперь вынуждена импортировать рис», - заметил он.

Журналист привел данные о том, что из-за запрета на химические удобрения в 2021 году треть сельскохозяйственных угодий страны не использовалась, а 85% местных фермеров потеряли урожай. Также запрет серьезно сказался на чае, который был одним из основных экспортных товаров Шри-Ланки.

«Шри-Ланка показывает нам, что происходит, когда политика формируется в соответствии с желаниями и предрассудками новых глобалистских элит, а не потребностями простых людей», - отмечается в статье.

Говоря о Шри-Ланке, Род Дреер предостерег и остальные страны от проведения политики, которую им навязывает «давосский глобализм», сочтя ее новой формой колониального порабощения.

«То, что глобалисты сделали со Шри-Ланкой, они во многом делают со всеми нами. В Центральной Европе люди уже напуганы тем, что произойдет осенью и зимой, если прекратятся поставки российского газа (…) и никто и не спрашивал их, готовы ли они пожертвовать своей экономикой», - констатировал он.

В мире,Энтони Блинкен,
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