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32 минуты назад

Премьер Эстонии объявила об отставке

Мария Иванова

Утром в четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает ERR.

Премьер Эстонии Кая Каллас объявила об отставке
Фото: ReutersReuters

Вместе с Каллас в отставку уйдет все правительство.

Каллас предложила созвать внеочередное заседание Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) 15 июля. Там она планирует запросить мандат для новой правительственной коалиции с правоцентристской консервативной партией Isamaa («Отечество») и Социал-демократической партией.

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Каллас возглавила правительство в январе 2021, став первой женщиной на этом посту в Эстонии.

О решении уйти в отставку она объявила 8 июля на фоне разногласий в коалиции Партии реформ и Центристской партии. Каллас уже заявила о готовности возглавить новую коалицию.

В мире,Кая Каллас,
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