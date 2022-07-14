Премьер Эстонии Кая Каллас объявила об отставке

Утром в четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает ERR.
Вместе с Каллас в отставку уйдет все правительство.
Каллас предложила созвать внеочередное заседание Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) 15 июля. Там она планирует запросить мандат для новой правительственной коалиции с правоцентристской консервативной партией Isamaa («Отечество») и Социал-демократической партией.
Каллас возглавила правительство в январе 2021, став первой женщиной на этом посту в Эстонии.
О решении уйти в отставку она объявила 8 июля на фоне разногласий в коалиции Партии реформ и Центристской партии. Каллас уже заявила о готовности возглавить новую коалицию.