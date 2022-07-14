Премьер Эстонии Кая Каллас объявила об отставке

Утром в четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает ERR.

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Вместе с Каллас в отставку уйдет все правительство.

Каллас предложила созвать внеочередное заседание Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) 15 июля. Там она планирует запросить мандат для новой правительственной коалиции с правоцентристской консервативной партией Isamaa («Отечество») и Социал-демократической партией.

Каллас возглавила правительство в январе 2021, став первой женщиной на этом посту в Эстонии.