В Сенате США поспорили из-за абортов для беременных мужчин

На слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка из-за спора о возможности мужчин забеременеть, передает USA Today.

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Конфликт произошел между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс. Политик обратил внимание на то, что эксперт размыто формулирует то, кого может затрагивать вопрос запрета права прерывания беременности.

«Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?» — обратился к юристу республиканец. Бриджс ответила, что мужчины-трансгендеры также «способны забеременеть». Хоули попросил ее уточнить, кому, по мнению эксперта, принадлежит право на прерывание беременности.

«Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные, и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете», — продолжила Бриджс.

Сенатор удивился тому, что его обвинили в подстрекательстве к агрессии. Юрист спросила у него, считает ли республиканец, что мужчины могут забеременеть. Хоули ответил отрицательно.

«То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо», — резко высказалась она. Политик поинтересовался, ведет ли профессор свои лекции в таком категоричном тоне. Оппонентка посоветовала ему посетить ее занятия, чтобы сенатор мог там «чему-нибудь научиться».