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36 минут назад

В Сенате США поспорили из-за абортов для беременных мужчин

Lenta.ru

На слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка из-за спора о возможности мужчин забеременеть, передает USA Today.

В Сенате США поспорили из-за абортов для беременных мужчин
Фото: ReutersReuters

Конфликт произошел между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс. Политик обратил внимание на то, что эксперт размыто формулирует то, кого может затрагивать вопрос запрета права прерывания беременности.

«Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?» — обратился к юристу республиканец. Бриджс ответила, что мужчины-трансгендеры также «способны забеременеть». Хоули попросил ее уточнить, кому, по мнению эксперта, принадлежит право на прерывание беременности.

«Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные, и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете», — продолжила Бриджс.

Сенатор удивился тому, что его обвинили в подстрекательстве к агрессии. Юрист спросила у него, считает ли республиканец, что мужчины могут забеременеть. Хоули ответил отрицательно.

«То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо», — резко высказалась она. Политик поинтересовался, ведет ли профессор свои лекции в таком категоричном тоне. Оппонентка посоветовала ему посетить ее занятия, чтобы сенатор мог там «чему-нибудь научиться».

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В мире,Джош Хоули,Сенат США,Конгресс США,
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