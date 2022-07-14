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40 минут назад

Wall Street Journal раскрыло подробности сделки по «зерновому вопросу»

Елена Прошина

Сделка по «зерновому вопросу», достигнутая в Стамбуле, включает в себя прекращения огня и частичное разминирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Опубликованы подробности сделки по «зерновому вопросу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напоминает, что В Стамбуле прошли переговоры военных делегаций, России, Турции, Украины и делегации ООН для урегулирования «зернового вопроса». Дипломатический источник издания уточнил, что на эту встречу возлагали большие надежды. В ходе переговоров учитывались как наличие санкций в логистической, страховой и банковской сферах для экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ, так и некоторые опасения Москвы.

Министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам встречи заявил, что стороны смогли договориться о создании координационного центра в Стамбуле. Он добавил, что российская и украинская делегации снова встретятся в Турции на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение зернового вопроса».

По новому соглашению зерно можно вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов с прекращением огня и разминированием.

Кроме того, в документе отмечается, что Военные силы Турции наделяются полномочиями проверять пустые суда, которые прибывают в порты Украины.

В мире,Хулуси Акар,ООН,
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