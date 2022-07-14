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50 минут назад

Госдеп США заявил об отсутствии блокады Калининграда

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Так называемой блокады Калининграда нет и никогда не было, между основной частью России и Калининградом по различным маршрутам продолжаются пассажирские перевозки, перевозка гуманитарных грузов и большей части другой продукции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Госдеп США приветствовал разъяснения ЕК по транзиту в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приветствуем объявление ЕК <…>. Мы ценим беспрецедентные экономические меры, в которых наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединились к нам. Мы приветствуем применение членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с указаниями ЕС», – приводит слова Прайса ТАСС.

«Важно отметить, что сейчас нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. По различным маршрутам между основной частью России и Калининградом продолжаются пассажирские перевозки, а также [перевозка] гуманитарных грузов и большей части другой продукции», – утверждал представитель Госдепартамента.

В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран – членов ЕС по транзиту товаров из России. Согласно разъяснениям, железнодорожный транзит в Калининград ряда товаров разрешен санкциями ЕС при соблюдении определенных условий. Так, перевозки должны быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны властей стран ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия наладит мониторинг реализации шагов Евросоюза по вопросу транзита в Калининград. Она также назвала решение Еврокомиссии проявлением «реализма и здравомыслия», отметив при этом, что у России остаются вопросы по содержанию документа.

В мире,Нед Прайс,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,Госдеп США,ЕС,
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