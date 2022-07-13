Байден назвал условие применения силы против Тегерана

Президент США Джо Байден заявил в интервью израильскому 12 телеканалу, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Удар будет нанесен в том случае, если переговоры по перезаключению СВПД окажутся безрезультатными. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в 2015 году был заключен так называемый «Совместный всеобъемлющий план действий». В рамках этого договора, под которым подписались, в частности, Россия, Китай и США, предполагалось снятие ограничительных мер с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы.
Джо Байден подчеркнул, что удар будет нанесен только «в качестве последнего средства». При этом политик не привел каких-либо подробностей возможной атаки. Он сказал только, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы Иран не получил ядерное оружие, сообщает ТАСС.
Глава государства рассказал, что в власти США не планируют вносить изменения в список террористических организаций. Корпус стражей исламской революции (КСИР) останется в нем даже в том случае, если это негативно отразится на достижении договоренностей по СВПД.