Байден назвал условие применения силы против Тегерана

Президент США Джо Байден заявил в интервью израильскому 12 телеканалу, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Удар будет нанесен в том случае, если переговоры по перезаключению СВПД окажутся безрезультатными. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в 2015 году был заключен так называемый «Совместный всеобъемлющий план действий». В рамках этого договора, под которым подписались, в частности, Россия, Китай и США, предполагалось снятие ограничительных мер с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы.

Джо Байден подчеркнул, что удар будет нанесен только «в качестве последнего средства». При этом политик не привел каких-либо подробностей возможной атаки. Он сказал только, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы Иран не получил ядерное оружие, сообщает ТАСС.