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33 минуты назад

Президент Молдавии отвергла возможность переговоров с Россией по газу на высшем уровне

Илья Родин

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу Moldova-1 в среду, 13 июля, что не желает идти на компромиссы в отношениях с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Санду заявила о нежелании идти на компромисс с Россией по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майя Санду уточнила, что не жалеет об отмене поездки в Москву. Она отметила, что Молдавия получила такой «контракт [с Газпромом], который могла получить».

Глава государства подчеркнула, что «не готова «продать» часть страны [Приднестровье], чтобы полгода покупать газ дешевле». Она признала при этом, что хорошо понимает всю тяжесть положения, в котором оказалось население Молдавии.

Молдавия объявила чрезвычайное положение из-за дефицита газа

По данным агентства, цены на газ для бытовых потребителей выросли с 4 леев (12,6 руб.) до 18 леев (54,72 руб.) за 1 куб. м газа с учетом НДС. В ближайшее время они поднимутся до 29 леев (88,16 руб.).

Санду сообщала ранее, что нынешние цены на газ стали «настоящей драмой для Молдавии».

В мире,Газпром,
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