США будут с Киевом «до конца» и хотят, чтобы все об этом знали, заявил помощник госсекретаря по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон, пишет ТАСС.
По словам дипломата, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен уверены, что помогать Украине — в интересах Вашингтона.
«Привержены тому, что это в наших интересах — помогать Украине, давать понять остальным, что мы будем с Украиной до конца», — пообещал представитель ГосдГосдепа, выступая на мероприятии ЦентЦентра стратегических и международных исследований..
Таким образом Робинсон ответил на просьбу одного из присутствующих оценить мнение о том, что помощь Вашингтона затягивает конфликт.
Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что шансы на перемирие между Россией и Украиной невелики. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.