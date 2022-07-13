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2 минуты назад

Госдеп США пообещал поддержку Украине «до конца»

Lenta.ru

США будут с Киевом «до конца» и хотят, чтобы все об этом знали, заявил помощник госсекретаря по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон, пишет ТАСС.

Госдеп США пообещал быть с Украиной «до конца»
Фото: ReutersReuters

По словам дипломата, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен уверены, что помогать Украине — в интересах Вашингтона.

«Привержены тому, что это в наших интересах — помогать Украине, давать понять остальным, что мы будем с Украиной до конца», — пообещал представитель ГосдГосдепа, выступая на мероприятии ЦентЦентра стратегических и международных исследований..

Таким образом Робинсон ответил на просьбу одного из присутствующих оценить мнение о том, что помощь Вашингтона затягивает конфликт.

Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что шансы на перемирие между Россией и Украиной невелики. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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