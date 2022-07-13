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32 минуты назад

Украинцы раскритиковали Зеленского за «особый статус» для поляков

Елена Прошина

Жители Украины в социальный сетях раскритиковали законопроект президента страны Владимира Зеленского о предоставлении полякам «особого статуса». Их комментарии приводит Telegram-канал RT.

Украинцы раскритиковали Зеленского за «особый статус» для поляков
Фото: ReutersReuters

«Своим соцвыплаты не платят, а на поляков деньги есть», — написал один из украинцев.

Другой пользователь соцсети и вовсе удивился, что в стране есть какие-то соцвыплаты. По его словам, средняя зарплата по Украине составляет 20000 гривен, а пенсия 1800 гривен. Он отметил, что за эти деньги можно всего два дня полежать в больнице и то в «районной».

«А наши? Пусть собирают клубнику за гроши. Или им, как чинушам дадут хорошие зарплаты?» — написал еще один украинец.

11 июля стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Документ предоставляет полякам возможность легально находится на территории Украины в течение 18 месяцев, дает право на трудоустройство, ведение хозяйственной деятельности, обучение, медицинское обслуживание и на получение отдельных соцвыплат.

В мире,Владимир Зеленский,
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