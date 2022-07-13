Украинцы раскритиковали Зеленского за «особый статус» для поляков

Другой пользователь соцсети и вовсе удивился, что в стране есть какие-то соцвыплаты. По его словам, средняя зарплата по Украине составляет 20000 гривен, а пенсия 1800 гривен. Он отметил, что за эти деньги можно всего два дня полежать в больнице и то в «районной».