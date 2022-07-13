В ДНР не исключили открытого суда над «Азовом»

«Статьи, которые им инкриминируются, в основном терроризм и массовые убийства. Я не исключаю такого варианта, что судебные слушания по "азовцам" будут проходить в открытом режиме. Это решение будет принимать уже суд. По остальным фигурантам, кроме нацбатовцев, в настоящее время заканчиваются следственные действия, все материалы будут переданы в суд», — сообщил чиновник.