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56 минут назад

В ДНР не исключили открытого суда над «Азовом»

Lenta.ru

Судебные слушания по боевикам из батальона «Азов» могут пройти в открытом режиме, заявил министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрия Сироватко. Его слова передает Донецкое агентство новостей.

В ДНР не исключили открытого суда над «Азовом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Статьи, которые им инкриминируются, в основном терроризм и массовые убийства. Я не исключаю такого варианта, что судебные слушания по "азовцам" будут проходить в открытом режиме. Это решение будет принимать уже суд. По остальным фигурантам, кроме нацбатовцев, в настоящее время заканчиваются следственные действия, все материалы будут переданы в суд», — сообщил чиновник.

Боевики «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Суд над ними пока не проводился.

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В начале июня смертный приговор в ДНР вынесли двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины. Вскоре в республике отменили мораторий на смертную казнь. 13 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что высшая мера наказания в отношении иностранных наемников будет осуществлена через расстрел, если суд отклонит поданные осужденными апелляции. В ДНР уже подготовили место для исполнения смертной казни.

В мире,Юрий Сироватко,Денис Пушилин,
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