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39 минут назад

Президент США Байден допустил оговорку о Холокосте во время визита в Израиль

Газета.Ruиещё 4

Президент США Джо Байден допустил оговорку о Холокосте в ходе своего визита в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

Байден допустил оговорку о Холокосте во время визита в Израиль
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

По информации агентства, Байден перепутал слова honor (честь) и horror (ужас), но сразу же поправился.

«Позднее сегодня я вновь вернусь на священную землю Яд Вашем [в Иерусалиме — «Газета.Ru»], чтобы почтить память 6 миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста», — заявил Байден.

Байден сразу же исправил «честь Холокоста» на «ужасы Холокоста».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский решил уволить посла в Германии Андрея Мельника после разозливших Берлин заявлений о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Отмечается, что несколько лет назад Мельник вызвал недоумение в Германии из-за посещения могилы Бандеры в Мюнхене.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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