Байден допустил оговорку о Холокосте во время визита в Израиль

«Позднее сегодня я вновь вернусь на священную землю Яд Вашем [в Иерусалиме — «Газета.Ru»], чтобы почтить память 6 миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста», — заявил Байден.