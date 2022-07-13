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15 минут назад

США обвинили РФ в насильственном удержании украинцев и изъятии у них паспортов

Елена Прошина

Власти США считают, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинцев, забирая у них паспорта и выдавая вместо них российские документы. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

США обвинили Россию в насильственном удержании украинцев
Фото: ReutersReuters

Блинкен уверен, что в России «принуждают украинцев подписывать согласие на пребывание в стране», что «затрудняет им свободное возвращение домой». По его мнению, данными действиями власти РФ «пытаются изменить демографический состав части Украины».

В связи с этим Блинкен потребовал от Москвы «освободить задержанных и позволить гражданам Украины, насильно перемещенным или вынужденным покинуть свою страну, быстро и безопасно вернуться домой».

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Также госсекретарь США призвал власти РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ на фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.

Согласно имеющимся данным, с начала спецоперации в Россию прибыло свыше 2,5 миллионов беженцев с территории Украины и Донбасса, при этом половина из них — граждане ДНР и ЛНР.

В мире,Энтони Блинкен,
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