Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что, в случае, если суд не удовлетворит апелляцию трех приговоренных к смертной казни иностранных наемников, то их расстреляют. Двух граждан Великобритании и гражданина Марокко приговорили к высшей мере за участие в боевых действиях на стороне Украины. Все они признали свою вину в действиях, направленных на захват власти, но отказались брать на себя вину по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» и подали апелляцию.

«Ждем заседания суда»

В эфире канала «Соловьев. Live» Денис Пушилин рассказал, что смертная казнь в Донецкой народной республике предполагает расстрел. Поэтому, если суд откажется удовлетворить апелляцию осужденных иностранных наемников, приговор будет приведен в исполнение.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Смертная казнь в ДНР) предусмотрена через расстрел. Не публично», — сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков говорил, что прибывших на Украину наемников не признают комбатантами, поэтому «лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме».

В среду в эфире телеканала «Россия 1» Пушилин также уточнил, что пока никто из представителей США не обращался к властям республики по поводу своих граждан, прибывших в ДНР в качестве наемников.

«Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой народной республики, пока не представляется возможным даже обсуждать», — отметил он.

Глава республики добавил, что ее законодательство не предусматривает конкретной даты исполнения смертной казни наемников.

«Здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», — подчеркнул Пушилин.

Снятие моратория на расстрел

8 июля на сайте парламента ДНР появилось сообщение, что народный совет республики снял мораторий на смертную казнь. Парламентарии приняли законопроект.

«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке <…> положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного Закона», – приводятся на сайте парламента ДНР слова председателя Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной.

Также отмечается, что возможность практического применения смертной казни «будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений». Законопроект, который предлагает отменить мораторий на высшую меру наказания, депутаты приняли в двух чтениях. Он вступил в силу 12 июля.

1 июля на сайте парламента ДНР сообщили, что республика установила новый Уголовно-исполнительный кодекс с положениями о смертной казни.

«Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач», — говорится в документе.

При этом в новом кодексе уточняют, что положения об исполнении смертной казни введут в действие лишь с 1 января 2025 года.

Приговор наемников

9 июня в Донецке три иностранных наемника – два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим – были приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Также сообщалось, что подсудимые признали свою вину в действиях, направленных на захват власти, во время заседаний суда. Но отказались брать на себя вину по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Все они подали апелляцию на смертный приговор.

Глава минюста республики Юрий Сироватко заявил 12 июля, что суд может принять решение по апелляции до конца месяца.