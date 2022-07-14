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51 минуту назад

Глава МИД Кулеба: Украина исключает передачу территории России

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил передачу территорий его страны России в рамках возможного мирного соглашения, передает Le Monde.

Глава МИД Кулеба: Украина исключает передачу территории России
Фото: Murad Sezer/ReutersMurad Sezer/Reuters

"Целью Украины в этой войне (…) является освобождение наших территорий, восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции", - сказал он.

Он также пояснил, что мирные переговоры были заморожены.

"В настоящее время [мирных] переговоров между Россией и Украиной не ведется из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии против нашей страны", — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не собирается отдавать свои территории. По словам украинского лидера, он не видит "никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО". По его мнению, "решение не принимать Украину в НАТО является неправильным".

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,НАТО,
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