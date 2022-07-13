КНДР признала ДНР

КНДР признала суверенитет и независимость Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

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По словам политика, соответствующее известие донецкий МИД получили в среду, 13 июня. Он назвал это событие «еще одной победой дипломатии» республики.

«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — сказал Пушилин.

О контактах с Пхеньяном насчет признания суверенитета Донецка накануне, 12 июня, сообщала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Она подчеркнула, что власти ведут аналогичные переговоры и с другими странами.