Байден проведет отдельную встречу с саудовским принцем и министрами

Президент США Джо Байден и члены сопровождающей его в ходе поездки в Саудовскую Аравию делегации проведут в пятницу отдельную встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и саудовскими министрами. Об этом свидетельствует распространенный в четверг Белым домом график американского лидера.

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Согласно этим данным, встреча Байдена и его делегации с наследным принцем и министрами состоится после окончания двусторонней встречи американского президента с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. "Президент и его команда примут участие в рабочей сессии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и саудовскими министрами", - говорится в документе.

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Ранее Белый дом сообщал, что наследный принц будет присутствовать на двусторонней встрече Байдена с королем страны в числе других официальных лиц королевства. О дополнительных мероприятиях с его участием не сообщалось. При этом сам американский лидер подчеркивал, что едет в Саудовскую Аравию не ради встречи с ее наследным принцем. В Белом доме ранее также уходили от ответа на вопрос о том, пожмет ли Байден руку наследному принцу при встрече.

Во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем" в свете убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, произошедшего в 2018 году. Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Администрация США объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.

Как отмечала ранее газета The New York Times, в ходе нынешнего визита в Саудовскую Аравию Байден намерен восстановить отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые обострились после убийства журналиста. Визит также будет направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток Вашингтона изолировать Россию из-за ситуации вокруг Украины, указывала газета. При этом весной западная печать информировала о том, что наследный принц Саудовской Аравии отказался общаться по телефону с Байденом, когда Белый дом попытался организовать эту беседу после начала Россией военной операции на Украине.

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