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1 час назад

Foreign Policy рассказала о судьбе НАТО в противостоянии с Россией и Китаем

News.ru

В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, что является очень непростой задачей пишет журнал Foreign Policy. В частности, следует выработать более сложную стратегию, нежели та, в которой Европа сдерживает Россию, а США — Китай.

Такое упрощенное разделение труда чревато трансатлантическим дрейфом. <...> НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне, — подчеркнули в издании.

Кроме того, в журнале отметили, что в Северной Европе действия против РФ могут развернуться на море, что потребует разной тактики и может оказаться «ловушкой» для НАТО. При этом другой проблемой для альянса может является наличие у Пекина ресурсов для дальнейшего увеличения оборонного бюджета, который уже в четыре раза превышает российский.

Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку

29 июня саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности Альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы.

В числе других угроз в этой концепции впервые был назван Китай: отмечается, что НАТО рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО.

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