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42 минуты назад

Глава ДНР Пушилин заявил, что наемников расстреляют, если их апелляция будет отклонена

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что если апелляция трех взятых в плен в Мариуполе наемников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна — будет отклонена, их расстреляют, сообщает ТАСС.

Глава ДНР Пушилин назвал условие расстрела наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей эту меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы в соответствующую службу для реализации приговора. <...> [Смертная казнь в ДНР] предусмотрена через расстрел. Не публично», — пояснил Пушилин.

С 1 июля в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Сообщалось, что входящие в него положения о смертной казни начнут действовать только через 2,5 года.

Названа цель присутствия профессиональных наемников на Украине

9 июня суд в республике приговорил к смертной казни Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна, которые обвинялись в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

Ранее в ДНР вступило в силу решение об отмене моратория на смертную казнь.

В мире,Шон Пиннер,Денис Пушилин,
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