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28 минут назад

В США предрекли новый провал Байдена из-за России

Ura.Ru

Предстоящая поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом». В ходе визита американскому лидеру не удастся попросить увеличить добычу нефти у ОАЭ, чтобы устранить последствия антироссийских санкций в энергетической сфере, считает телеведущий Fox News Стюарт Варни.

В США предрекли новый провал Байдена из-за России
Фото: ReutersReuters

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи нефти — прим. URA.RU)», — сказал Варни. По его словам, в ходе визита Байден собирается попросить увеличение поставок нефти у ОАЭ, однако в случае согласия Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда, напомнил ведущий, входит и Россия.

Варни также заявил, что существующие проблемы Соединенных штатов начались «с первого дня правления Байдена», когда он подорвал «энергетическую независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — заявил ведущий.

Президент США Джо Байден проведет четырехсторонний саммит по продовольственной безопасности при участии Индии и ОАЭ в Израиле, сообщает RT. Ранее Белый дом не смог организовать телефонные переговоры между Байденом, принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Американский лидер планировал обсудить с восточными странами сдерживание роста цен на нефть.

США, страны ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Так, американский лидер принял решение о запрете покупки российских энергоносителей США 8 марта.

Антироссийские ограничения несут негативные последствия для самих стран Запада: в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы ЕС стал меньше зависеть от России в сфере энергетики.

В мире,Стюарт Варни,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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