Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов в других странах

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью CNN, что лично помогал планировать государственные перевороты в других странах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что после слов Болтона необходимо провести расследование, в каких странах мира Соединенные Штаты планировали перевороты.

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"Требует разбора"

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Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что слова Джона Болтона для нее в новинку, так как до него ни один человек, облеченный властью, еще не признавался в подобных деяниях.

"Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах", - сказала Захарова.

Она отметила, что на этот раз американец говорил не о поддержке "демократических сил", как это было принято раньше.

"Так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню", - подчеркнула представитель российского МИД.

Она уверена, что заявления Болтона "требуют реакции" и "дальнейшего разбора", так как России "важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот".

"Я помог спланировать госпереворот"

Телеканал CNN опубликовал видео интервью корреспондента Джейка Таппера и Джона Болтона. Как отмечает Daily Beast, последний "как бы невзначай" заявил, что помогал планировать перевороты в других странах.

Болтон занимал ряд ключевых государственных должностей в нескольких республиканских администрациях. С 2018 по 2019 год он работал советником по национальной безопасности в администрации Трампа. Таппер и Болтон обсуждали "беспрецедентную попытку бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов в США".

Экс-советник главы государства сказал, что "Трамп ничего не сделал после выборов в связи с ложью о фальсификациях на голосовании — ничто из этого не может быть оправдано". При этом он не согласился с выводами комитета по расследованию событий у Капитолия 6 января 2021 года о том, что действия проигравшего выборы президента были частью "тщательно спланированного государственного переворота, направленного против Конституции".

Более того, Болтон назвал экс-главу государства слишком некомпетентным, чтобы участвовать в таком плане.

"Вы должны понять природу проблемы Дональда Трампа. Он — если использовать метафору "Звездных войн" — вызывает возмущение в Силе", — считает экс-советник по безопасности.

По его мнению, попытка бывшего президента отменить выборы была "не нападением на демократию", а "Дональдом Трампом, присматривающим за Дональдом Трампом". Еще в 2021 году Болтон заявил CNN, что экс-глава США не "способен" устроить переворот, потому что для этого требуется "заблаговременное мышление, планирование, разработка стратегии, заручиться поддержкой".

Таппер попытался возразить бывшему советнику по безопасности, сказав, что "не нужно быть гениальным, чтобы совершить переворот".

"Я с этим не согласен Как человеку, который помог спланировать государственный переворот не здесь, а в других местах, это требует много работы", - ответил Болтон.

При этом он отказался сообщить, какие именно страны он имел в виду, намекнув на неудавшийся переворот 2019 года в Венесуэле. По его словам, он написал об этом в своих мемуарах 2020 года "Комната, где это произошло".

Обвинения Трампа

Болтон дал интервью CNN вскоре после того, как комитет по расследованию событий у Капитолия 6 января 2021 года заключил, что президент США Дональд Трамп попытался фальсифицировать результаты выборов главы государства и оспорить победу Джо Байдена.

Финальный отчет комитета будет опубликован в сентябре, за месяц до выборов в конгресс. Но его открытые заседания состоялись в июне. В состав комитета вошли в основном демократы, они попытались доказать, что действия бывшего президента повлияли на события 6 января.

Как сообщил CNN, комитет пришел к выводу, что Трамп спровоцировал беспорядки у Капитолия и его штурм. Более того, экс-президент якобы руководил своими сторонниками, используя свой Twitter. В качестве доказательства был представлен видеоролик, на котором один из протестующих по громкоговорителю зачитывает толпе пост проигравшего выборы главы государства.