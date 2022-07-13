НАТО и ЕС планируют ужесточить контроль за оружием на Украине

Входящие в Евросоюз и блок НАТО страны намерены усилить контроль за поставленным на Украину вооружением. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, мера продиктована опасениями из-за того, что оружие может попадать на черный рынок в Европе. Один из собеседников газеты указал на то, что поставленное Киеву оружие впоследствии поступает в южную часть Польши. Оттуда оно доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям.