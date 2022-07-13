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1 час назад

Financial Times: НАТО и ЕС планируют ужесточить контроль за оружием на Украине

BFM.RU

Входящие в Евросоюз и блок НАТО страны намерены усилить контроль за поставленным на Украину вооружением. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

НАТО и ЕС планируют ужесточить контроль за оружием на Украине
Фото: ReutersReuters

По данным издания, мера продиктована опасениями из-за того, что оружие может попадать на черный рынок в Европе. Один из собеседников газеты указал на то, что поставленное Киеву оружие впоследствии поступает в южную часть Польши. Оттуда оно доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям.

«После этого мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, куда оно направляется, где оно используется и даже остается ли оно в стране», — добавил он.

Усиление контроля подразумевает за собой возможность создания своего рода системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого на Украину вооружения. Сейчас по этому поводу ведутся соответствующие переговоры между рядом государств-участников НАТО и Киевом.

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