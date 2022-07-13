Франция не хочет отправлять Украине оружие из-за РФ

Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Atlantico.

Лаган отметил, что Штаты и ЕС снизили темпы снабжения украинской армии по нескольким причинам.

Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время.

Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием.

В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как РФ на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы.

Четвертым пунктом Лаган назвал опасения Парижа и Вашингтона по поводу того, что ВС РФ может в ходе боев отобрать поставляемое оружие у ВСУ, в том числе и сложную военную технику Североатлантического альянса.