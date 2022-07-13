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1 час назад

Atlantico: Франция не хочет отправлять Украине оружие, которое может попасть в Россию

Газета.Ru

Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Atlantico.

Франция не хочет отправлять Украине оружие из-за РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лаган отметил, что Штаты и ЕС снизили темпы снабжения украинской армии по нескольким причинам.

Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время.

Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием.

В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как РФ на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы.

Четвертым пунктом Лаган назвал опасения Парижа и Вашингтона по поводу того, что ВС РФ может в ходе боев отобрать поставляемое оружие у ВСУ, в том числе и сложную военную технику Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно может попасть на черный рынок.

В мире,Верховный суд,НАТО,ЕС,
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