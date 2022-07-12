В Молдавии заговорили о выходе страны из СНГ

Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин назвал преступлением возможный выход из СНГ, о котором дискутируют руководили страны после получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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"Это будет самой большой ошибкой и преступлением", - сказал в интервью телеканалу "N - 4" во вторник лидер Компартии, который был президентом Молдавии с 2001 по 2009 год.

Воронин отметил, что у Молдавии есть хороший опыт плодотворного сотрудничала с ЕС и СНГ. Он напомнил, что ранее республика успешно пользовалась рынками сбыта и сырьем из России, а также финансовыми ресурсами западных стран.

После прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в Кишиневе все чаще стала звучать критика в адрес Москвы, и отношения между двумя странами охладели. Воронин назвал действия новых молдавских властей "невежественными", отметив, что "маленькие страны не могут позволить себе ссориться с соседями".