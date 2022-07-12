В Молдавии заговорили о выходе страны из СНГ

Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин назвал преступлением возможный выход из СНГ, о котором дискутируют руководили страны после получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Это будет самой большой ошибкой и преступлением", - сказал в интервью телеканалу "N - 4" во вторник лидер Компартии, который был президентом Молдавии с 2001 по 2009 год.
Воронин отметил, что у Молдавии есть хороший опыт плодотворного сотрудничала с ЕС и СНГ. Он напомнил, что ранее республика успешно пользовалась рынками сбыта и сырьем из России, а также финансовыми ресурсами западных стран.
После прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в Кишиневе все чаще стала звучать критика в адрес Москвы, и отношения между двумя странами охладели. Воронин назвал действия новых молдавских властей "невежественными", отметив, что "маленькие страны не могут позволить себе ссориться с соседями".
Лидеры Евросоюза на саммите 23 июня предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов для начала переговоров о вступлении в сообщество. После этого председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что в республике нужно провести политическую дискуссию о целесообразности оставаться в СНГ.