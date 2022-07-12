Бизнесмен призвал Макрона «сказать согражданам правду»

Глава объединения предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье призвал президента Франции Эмманюэля Макрона "сказать согражданам правду" и готовиться к неизбежному отключению от российского газа. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции в Париже с главой итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.

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"Очевидно, что к концу года у нас больше не будет российского газа, либо по [нашему] выбору, либо по выбору России", - приводит его слова агентство AFP. "Необходимо будет компенсировать рост" цен на энергию для потребителей, сказал он, призывая французское правительство "объявить о непопулярных мерах" как можно скорее.

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По словам главы MEDEF, Макрон должен "сказать правду своим согражданам" и "сделать выбор прежде всего в отношении производителя, а не потребителя". Он пояснил, что если власти решат ограничить поставки газа предприятиям, к этому следует подготовиться заранее. Вместе с тем он указал на важную роль, которую могут сыграть и конечные потребители в плане экономии ресурсов, и привел в пример возможность снижения температуры в офисах компаний.

Его итальянский коллега также заявил о том, что политическим лидерам придется "сделать трудный выбор" и "найти конкретные решения проблем", которые последуют за отключением российского газа. По словам Бономи, "промышленники должны приложить дополнительные усилия", а ЕС должен "смотреть в сторону Средиземноморья" в поисках новых поставок газа, несмотря на "конкуренцию со стороны Турции" в регионе и "присутствие Китая".

Ситуация с газом

11 июля "Газпром" временно приостановил поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. В прошлому году ремонт на газопроводе также проводился в середине июля - с 13 по 23 июля.

Гендиректор энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в эфире телеканала BFM Business в этот же день заявила, что Франция получает российский газ в меньших объемах, чем планировалось. Она назвала это "маркером ситуации", а также высказала предположение, что техническое обслуживание стало лишь предлогом для сокращения поставок, заявив, что "контракты больше не уважаются". В то же время, по словам Макгрегор, газохранилища Европы сейчас заполнены в среднем на 60% (во Франции на 65%), что больше, чем в аналогичный период прошлого года.

7 июля министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр сообщил, что правительство Франции решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года. Кроме того, по словам министра, до конца года будет также действовать потолок роста цен на электричество - до 4%.

Ранее премьер-министр Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента), заявила, что обеспечение энергонезависимости является одним из приоритетов властей. Отметив, что Франция меньше многих других стран Европы зависит от российских энергоносителей, она признала, что в случае, если РФ прекратит поставки газа, "это также затронет и Францию". При этом в марте Макрон заявлял, что "Франция не так сильно зависит от российского газа", как Италия или Германия, признавая в то же время, что в случае полного отключения республику вместе с остальной Европой ждут трудности следующей зимой.

Позиция РФ