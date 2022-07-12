Байден прокомментировал ликвидацию главаря ИГ в Сирии

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Байден подчеркнул, что в результате удара был уничтожен "один из главных лидеров ИГ - Махер аль-Агаль". По его словам, его ликвидация "значительно сокращает возможности ИГ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе".

Президент США отметил, что успех операции "демонстрирует, что США не требуются тысячи военных, направленных в боевую миссию, для того, чтобы выявлять и ликвидировать угрозы" для страны. По его словам, в результате уничтожения террориста "американский народ, а также союзники и партнеры" США теперь "находятся в большей безопасности".

О ликвидации главаря террористической группировки ИГ в Сирии Махера аль-Агаля в результате американского удара с воздуха сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток. По его данным, американские беспилотники обстреляли двух членов ИГ на северо-западе Сирии во вторник. Махер аль-Агаль, которого в Пентагоне назвали "одним из пятерки крупнейших главарей ИГ", был убит, а связанный с ним "представитель ИГ высокого ранга" получил тяжелые ранения.