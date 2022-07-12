Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича

Украинский шоумен неоднократно выступал с публичными оскорблениями в адрес политиков, скандально высказывался в отношении русских, называя их «ссыкливой нацией».

При этом в середине июня стало известно, что Кошевой отказался идти на фронт, как предписывает украинское законодательство в военное время. Он обосновал это «неумением воевать» и риском быть убитым снайпером, чтобы «хейтеры могли смаковать».