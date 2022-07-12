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53 минуты назад

Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича

Lenta.ru

Шоумен и друг украинского лидера Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал военным анекдот про внештатного советника главы офиса президента и блогера Алексея Арестовича. Видеозапись стендапа публикует «Страна.ua».

Суть шутки сводилась к привычке украинского чиновника публично выступать с непроверенными сведениями.

Кошевой в завуалированной форме назвал Арестовича ********* (лжецом, краснобаем — прим. «Ленты.ру»), упомянув в выступлении сказочных персонажей.

Украинский шоумен неоднократно выступал с публичными оскорблениями в адрес политиков, скандально высказывался в отношении русских, называя их «ссыкливой нацией».

При этом в середине июня стало известно, что Кошевой отказался идти на фронт, как предписывает украинское законодательство в военное время. Он обосновал это «неумением воевать» и риском быть убитым снайпером, чтобы «хейтеры могли смаковать».

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